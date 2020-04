Lions Club BO4 steunt vzw Arcade met voedselpakketten, laptops en mondmaskers Timmy Van Assche

15 april 2020

16u43 6 Oostende De dames van serviceclub Lions Oostende BO4 zitten in deze coronatijden niet stil. Voor hun sociale partner vzw Arcade stroopten ze de mouwen op en kunnen ze op verschillende manieren de werking ondersteunen. Een overzicht.

De samenwerking tussen de Lions Club en Arcade gaat al een hele poos terug in de tijd. Vijftien jaar geleden, toen de Oostendse serviceclub werd opgericht, kozen ze de vzw en haar thuisbegeleidingsdienst 't Veer als hun sociaal doel. Elk jaar wordt er financiële steun toegewezen. Hiermee kan Arcade een extraatje bieden aan de meer dan vijftig gezinnen die ze begeleiden, met bijvoorbeeld een uitstapje, kerstpakketten of speelgoed. “Ook als de nood hoog is, zoals nu tijdens de coronacrisis, kan Arcade op ons rekenen", zo laat voorzitter Hilde Focke en het bestuur van Lions Oostende BO4 weten. “Al onze betrokken leden, zoals de stichtend voorzitter en verantwoordelijke van de sociale werking, schoten samen in actie. Zo bleek de thuisbegeleidingsdienst in logistieke problemen te komen. De meer dan vijftig begeleide gezinnen kwamen in voedselnood te zitten, omdat de voedselbedeling was stilgevallen. Daarom maakten we een noodbudget van 1.500 euro vrij voor Arcade. Bovendien kon Claudine Luypaert van Achiel Primeurs - en lid van onze club - dankzij gulle leveranciers ontzettend veel voedsel afleveren.”

En daar stopt de actie niet. De dames van Lions BO4 gingen ook op zoek naar speelgoed en gezelschapsspelen. “Daardoor kunnen de kinderen die nu noodgedwongen binnen moeten blijven, toch genieten van ontspanning", vervolgt Focke. “We gingen zelfs nog een stapje verder. Scholen geven de kinderen thuisonderwijs, maar als je geen laptop hebt, kan je daar moeilijk aan deelnemen. De twee Lions Clubs van Oostende - zowel onze damesclub Lions Oostende BO4 als de mannen van Lions Oostende - konden samen twintig laptops aan Arcade geven.” Tot slot kon Daikin Oostende via de serviceclub ook stofmaskers schenken en plaatste Lions BO4 ook een groepsbestelling om Arcade snel van mondmaskers te voorzien.