Lifetime Achievement Award en groot applaus voor Jan Decleir op Filmfestival Oostende Leen Belpaeme

08 september 2019

17u14 0 Oostende Hij mag dan wel een groot acteur zijn, Jan Decleir bleef zondag heel bescheiden op de zeedijk van Oostende. Hij mocht een ster onthullen naar aanleiding van een lifetime achievement award op het Filmfestival Oostende.

Filmfestival Oostende biedt jaarlijks erkenning aan Vlaams talent. “Dit jaar erkennen we een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft. Hij is het boegbeeld van de Vlaamse film- en theaterwereld en één van de meest herkenbare figuren in ons land. Hij is het magische kwaliteitslabel van de Vlaamse film. Werkelijk niemand zal ooit kunnen weerleggen dat hij meer dan wie ook deze Lifetime Achievement Award verdient. We kijken dan ook reikhalzend uit naar alles wat Jan Decleir nog in petto heeft. Maar eerst zetten we hem op de piëdestal die hij verdient”, zegt Peter Craeymeersch van het Filmfestival.

Regisseur Stijn Coninx bracht hulde aan de acteur waar hij al vaak mee samenwerkte. “Een opsomming geven van je carrière zou te lang duren. Je bent een mooie mens, een schilder van het leven, een vriend. Ik ben blij dat het Filmfestival het initiatief heeft genomen om jou hier te eren.” Er kwam heel wat publiek opdagen voor de sterlegging en de acteur kreeg een lang en warm applaus van de aanwezige fans.