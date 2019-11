Liezelieze slaat handen in elkaar met Ladies Closet Sale Leen Belpaeme

30 november 2019

18u07 0 Oostende Liezelieze organiseert op 14 december samen met Jill Demeulemeester de allereerste ‘Liezelieze and The Ladies - Closet Sale’ in De Grote Post.

Liesbeth Vandepitte startte onlangs met de webshop Liezelieze. Voorlopig bestaat de winkel enkel online. “Ik krijg vaak de vraag of er ook een fysieke winkel komt of niet. Momenteel is dit nog niet aan de orde, maar ik besliste wel om op enkele gerichte momenten naar buiten te treden en om Liezelieze dichter bij de mensen te brengen”, vertelt Liesbeth. Volgend weekend staat ze al op het Pop-up shopping-event ‘De Vitrine’ in Brugge. “Maar ik wil ook wel onze eigen Oostendenaars bereiken. Na een brainstorm met mijn vriendin Annelies besloten we om samen met de organisatrice van de ‘Ladies Closet Sale De Klisse’, Jill Demeulemeester de handen in elkaar te slaan. Op 14 december organiseren we dus samen de allereerste ‘Liezelieze and The Ladies - Closet Sale’.” Liezelieze staat er als enige met een standje met baby-, kinder-, en zwangerschapskledij en daarnaast staan er nog 15 andere ladies die er hun eigen tweedehands dameskledij zullen verkopen.