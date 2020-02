Lidl in Vuurtorenwijk ontruimd door mogelijk gaslek Bart Boterman

14 februari 2020

11u51 0 Oostende In de Voorhavenlaan in Oostende, in de Vuurtorenwijk, is vrijdag rond 10.30 uur de supermarkt Lidl een kwartier lang ontruimd geweest. Er was een vermoeden over een gaslek toen de aanwezige klanten en het personeel een gasgeur waarnamen.

Toen de brandweer en de interventieploeg van Fluvius in volle vaart aankwamen, stonden de aanwezigen allemaal op straat. “Onze metingen in het gebouw zijn negatief gebleken, net zoals die van netbeheerder Fluvius. Er was dus geen gaslek. Het is onduidelijk waar de geur vandaan kwam. Na een kwartier is de Lidl opnieuw vrijgegeven”, zegt kapitein Dirk Maertens van de brandweer van Oostende. Het shoppen kon weer verdergaan.