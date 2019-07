Leuvense jongeren stelen ‘lachend kakske’ in Oostende, maar verraden zichzelf op Instagram Bart Boterman

14u37 626 Oostende De dieven van het ‘lachend kakske’ op het strand van Oostende zijn zo achteloos geweest om zichzelf te verraden op Instagram. Het gaat om enkele jongeren uit het Leuvense die er maandagnacht niet beter op vonden om de paal uit te trekken en mee te nemen. De politie van Oostende had hen op camerabeelden al zien lopen doorheen het centrum.

Het ‘lachend kakske’ bleek dinsdagmorgen plots verdwenen. Dat amper vijf dagen nadat burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) zijn drie nieuwe oriëntatiepalen met emoji’s - zeemoji’s gedoopt - voorstelde. Een exemplaar kost liefst 3.500 euro. Het ging om een proefproject naast de bestaande verdwaalpalen die dertig jaar geleden in het leven werden geroepen om ouders en kinderen elkaar te laten terugvinden. “We willen ons verplaatsen naar de leefwereld van de kinderen en actueler zijn. Er is veel veranderd in vergelijking met 30 jaar geleden. Je merkt al onmiddellijk dat de kinderen er beter op letten”, klonk het vorige week.

Maar de emoji’s trokken blijkbaar niet enkel de aandacht van verdwaalde kinderen. Enkele Leuvense jongeren zijn er maandagnacht namelijk mee aan de haal gegaan, bleek op Instagram. Eerder had de burgemeester al klacht laten indienen bij de politie, die de camerabeelden van op de zeedijk bekeek om te zien wie ermee aan de haal ging. Rond 1 uur werd het gezelschap gespot met de verdwaalpaal, op stap in het centrum. Hun identiteit achterhalen bleek uiteindelijk niet zo moeilijk. Een van de verantwoordelijke jongeren plaatste nogal achteloos verschillende foto’s op zijn story op Instagram. Op de beelden is te zien hoe ze het ‘lachend kakske’ uit het voetstuk sleuren. Ze namen de verdwaalpaal mee naar een appartement, waar ze op dat moment al hevig aan het drinken waren, is te zien aan het leeggoed op de tafels. Inmiddels zijn de beelden van Instagram gehaald. Een alerte gebruikster van Instagram nam er echter screenshots van en speelde die door naar de politie.

Burgemeester Bart Tommelein bevestigt intussen dat het ‘lachend kakske’ terecht is en “zo snel mogelijk terug op het strand geplaatst zal worden”. De jongeren zijn ondertussen verhoord en er is een proces-verbaal opgesteld voor de gemaakte schade.“Die kosten zullen de jongeren wel moeten betalen”, zegt Tommelein. Toch wil de burgemeester hen niet te zwaar straffen. “Ze hebben hun excuses aangeboden. Ik heb hen voorgesteld om vrijwillig te komen helpen met ons Beachteam op het Nieuwe Strand waar ze de paal gestolen hebben. Zo kunnen ze toch iets positiefs terugdoen voor onze stad en onze diensten”, aldus de burgemeester.

De gestolen herkenningspaal is terecht en zal zo snel mogelijk worden teruggeplaatst op het nieuw strand te @StadaanZee , #lachendkakske 💩 Bart Tommelein(@ Barttommelein) link