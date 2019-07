Leontine Van Mol mag 100 kaarsjes uitblazen Timmy Van Assche

31 juli 2019

19u23 0 Oostende Oostende is opnieuw een honderdjarige rijker met Leontine Van Mol.

Leontine werd in Aalst geboren in een gezin met drie broers en nog een zus. Ze verhuisde evenwel al in 1933 naar Oostende met het hele gezin. Leontine was actief als kapster en baatte ook lang een tabakswinkel uit in het stadscentrum. Met haar man Marcel Stouf, die in 1981 overleed, had ze geen kinderen. Dat belette de uitgebreide familie echter niet om een feestje te vieren. Neven en nichten klonken samen met burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) op nog vele gezonde jaren. Van zowel het stads- als provinciebestuur kreeg Leontine een mooi aandenken toegestopt. Oostende telt in totaal zo’n twintig eeuwelingen.