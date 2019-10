Leontine Demeypark vernoemd naar de vroedvrouw die 12.000 Oostendenaars op de wereld heeft gezet Leen Belpaeme

12 oktober 2019

17u16 0 Oostende Voor heel wat mensen zal de naam Leontine Demey geen belletje doen rinkelen, maar daar komt nu verandering in en daar is de familie duidelijk blij mee. Er kwamen dan ook honderd mensen naar de inhuldiging van het nieuwe Leontine Demeypark.

Het park dat begrensd wordt door de Elisabethlaan, Meerkoetstraat, Aalscholverstraat en Roerdompstraat had tot voor kort geen naam. Vanaf nu zal het herinneren aan een bijzonder sterke vrouw. Leontine Demey was vroedvrouw vanaf 1888 en bood vijftig jaar lang hulp aan jonge moeders. Ze heeft ongeveer twaalfduizend Oostendenaars op de wereld gezet. “Leontine werd in 1868 geboren en leerde het vak aan de vroedvrouwschool in Brugge. De gemeenteraad van Oostende besloot haar een subsidie van 150 frank toe te kennen om één leerjaar te kunnen volgen en voor het volgende schooljaar werd haar nog eens dezelfde subsidie toegekend. Voor jonge mensen onder ons: dat is 3,5 euro. Je kon daar toen wel meer mee doen dan nu. Op 20-jarige leeftijd begon Leontine aan haar loopbaan”, licht schepen Björn Anseeuw toe. Leontines werkwijze viel niet alleen op door haar toewijding. “Als ze de kamer binnenkwam, maakte ze steevast de bovenste lade van de kast leeg, zodat ze na de geboorte de baby daar veilig kon in opbergen en ze zich volledig kon ontfermen over de moeder.” Zelf kreeg Leontine vijftien kinderen, waarvan er vijf jong gestorven zijn.

Sterke vrouw

Na al die jaren denkt de familie van Leontine nog altijd terug aan de warme vrouw die ze was. “Wij vinden Leontine een bijzondere vrouw. Ze was ook niet op haar mond gevallen. Op haar geboorteprentje staat niet voor niets sterke vrouw. Ze hielp mee in de bakkerij als bakkersvrouw en stond regelmatig achter de toog. Ze verspreidde liefde via haar werk. Zo was ze vooral actief in het schipperskwartier, waar heel wat armoede was. Ze vroeg bijna geen geld en hielp heel wat poppemoedertjes meisjes van 13, 14 jaar die al een kindje kregen”, licht kleinzoon Jan Boydens toe. Haar kinderen droegen haar altijd op handen. “In naam van de families willen we de stad danken voor dit park, vlakbij het vroegere moederhuis Wante op de Elisabethlaan.”

De familie, waarvan zelfs enkele leden speciaal uit de Verenigde Staten zijn afgekomen, kwamen zaterdagnamiddag nog samen om de familiebanden aan te halen. Eerst werd nog het Boydenslied gezongen, de liedjestekst is opgenomen in het boek Muzikaal erfgoed van Oostende van Roland Desnerck.