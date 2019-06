Léon Spilliaert gidst je door zijn Oostende aan de hand van 40 kunstwerken, waarvan 32 nooit eerder getoond werden aan het grote publiek Leen Belpaeme

25 juni 2019

10u53 0 Oostende Het Spilliaert Huis stelde al de zesde tentoonstelling samen met werken van Léon Spilliaert. Tijdens de expo De Geheimzinnige stad wandel je door de geboortestad van de kunstenaar. Het zijn allemaal werken uit privécollecties die niet in een museum kan zien.

Léon Spilliaert werd geboren in Oostende op 28 juli 1881. Hij liep school in het Onze-Lieve-Vrouwecollege en tekende graag in zijn schoolschriften. Als jonge volwassene trok hij naar Parijs en probeerde aan de slag te gaan als illustrator. In 1904 kwam hij al terug naar Oostende. Zijn voornaamste inspiratiebronnen waren hier de wijdse Noordzee, de dijken, de gaanderijen, de Vuurtoren, de havenkaaien en de vissers en vissersvrouwen. De tentoonstelling start met werken over de duinen. “Er zijn in totaal 40 werken van Spilliaert te zien, waarvan er 32 nog nooit getoond zijn. Ze komen allemaal uit privécollecties. We proberen bewust aanvullend te werken op de musea”, vertelt curator en experte dr. Anne Adriaens-Pannier. Het is een heuse klus om twee tentoonstellingen per jaar samen te stellen met werken van Spilliaert. “Het is veel werk, maar het geeft zoveel voldoening. Er zijn zoveel werken die het grote publiek nooit te zien krijgt en dat is zo jammer. Er wordt wel eens beweerd dat Spilliaert niet interessant is na 1915, maar ik wil bewijzen dat dit niet correct is. Hij is een pionier op zoveel vlakken. Hij probeerde telkens iets nieuw te doen”, vertelt de curator. Spilliaert wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog ingelijfd in de burgerwacht. “Dat is dik tegen zijn zin. Je ziet ook dat zijn werken in die periode veel romantischer zijn. Ook de parken van Oostende komen vaker aan bod in zijn werken omdat hij veel gaat wandelen. Er is ook een werk in aquarel met de bommen boven Oostende. Het is heel mooi uitgewerkt met heldere kleuren.”

Volgens Anne Adriaens-Pannier is Spilliaert geen schilder. “Van alle 4501 die ik gecenseerd heb, waren er 61 oliewerken op doek. Ik steek in elke tentoonstelling altijd één schilderij.” De experte vermoedt dat er nog heel wat Spilliaert bij Oostendenaars thuis hangen. Ze organiseert daarom op 7 september een Expertisedag in het Spilliaert Huis. “Ik hoop die dag tien nieuwe werken te ontdekken. Veel werken zijn nog niet gekend omdat ze doorgegeven werden aan de tweede of derde generatie. Door werken hier tentoon te stellen worden de werken door de bruikleners opnieuw naar waarde geschat, zeker als het om geërfde werken gaat.” De curator zal trouwens in de komende jaren ook tentoonstelling opzetten rond de Oostendse kunstenaar in Londen en Parijs.

De tentoonstelling is tot 13 oktober te zien in het Spilliaert Huis.