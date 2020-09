LEKKER LOKAAL. El Mariachi in Oostende: “Een authentiekere Mexicaan vind je niet aan onze kust. Maar maak de juiste keuzes op de kleverige kaart”

Oostende

Het Mexicaanse restaurant El Mariachi in de Kapucijnenstraat in Oostende is al meer dan twintig jaar een vaste waarde in de badstad, met nog steeds dezelfde uitbaters. Oostendenaars moeten El Mariachi dus weten te appreciëren. Dat het aperitief snor zou zitten, hadden we ook alle vertrouwen in. De zaak wordt immers geroemd om zijn cocktails. Maar haalt ook het eten dat hoge niveau?