Leesvoer nodig? Bibliotheek Oostende start met tijdelijke afhaaldienst Leen Belpaeme

17 maart 2020

08u40 6 Oostende De hoofdbibliotheek start met een tijdelijke afhaaldienst. Oostendenaars kunnen online of telefonisch een bestelling doorgeven en op afspraak hun persoonlijke pakket boeken halen.

Heel wat mensen hebben dezer dagen meer tijd om te lezen. De bibliotheek wil de leden dan ook de kans geven om nog een pakket boeken te halen. Iedereen die lid is van de bib, kan tussen 17 maart en 3 april één keer een beroep doen op de afhaalservice. Je kan je bestelling plaatsen via 059/29.51.51 (elke werkdag tussen 10 en 16 uur) of online via deze link. Een pakket bestaat uit maximaal twintig boeken en/of strips en twintig cd’s/dvd’s/games. De uitleentermijn bedraagt standaard zes weken. Indien nodig, wordt er automatisch verlengd.

Oostendenaars kunnen de inhoud van het pakket zelf bepalen of hun voorkeuren qua boeken, films en games doorgeven en zich laten verrassen. Als de bestelling klaar is, ontvangt de klant een bericht van de bib met een specifiek tijdstip waarop je het pakket kan komen oppikken. Op maandag kan ophalen ook ’s avonds tot 19 uur.

Uit voorzorg laat de bib in het ophaalpunt slechts één klant tegelijk toe. Terugbrengen van uitgeleende materialen tijdens de sluitingsperiode hoeft niet, maar blijft mogelijk via de inleverboxen.