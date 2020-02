Leescafé heropent tijdelijk met vrijwilligers Timmy Van Assche

03 februari 2020

11u23 0 Oostende Sinds eind januari is het Leescafé bij de hoofdbibliotheek in de Wellingtonstraat gesloten. De stad heropent het populaire en bekende adresje aanstaande woensdag met vrijwilligers als tussenoplossing.

Eind december vorig jaar raakte bekend dat het stadsbestuur op zoek ging naar een nieuwe uitbater voor het Leescafé. Tegen de uitbater van de horecazaak zouden verschillende klachten opgesteld zijn, waarbij bepaalde voorwaarden voor de concessie-overeenkomst niet werden nagekomen. Het dossier, dat persoonsgebonden elementen betreft, werd in de besloten zitting van de gemeenteraad besproken.

Deze week heropent het Leescafé dus haar deuren. “Het stadsbestuur van Oostende is er absoluut van overtuigd dat bij de bib ook een café hoort, een hartelijke laagdrempelige plek waar iedereen welkom is", laat het kabinet van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten. “De stad onderzoekt op dit ogenblik hoe ze de overeenkomst voor de uitbating kan actualiseren. We denken daarbij aan een traject dat inzet op sociale economie en een positieve inbedding in de maatschappij. Ondertussen is het belangrijk dat bibliotheekbezoekers en andere klanten van het Leescafé niet in de kou blijven staan. Daarom zal gedurende een beperkte tijd een groep geëngageerde vrijwilligers ‘de bar’ verzorgen. Omwille van de tijdelijke situatie, kiezen we bewust voor een beperkte kaart: koffie, frisdrank, een biertje of een glas wijn.” Vanaf woensdag 5 februari om 10 uur heropenen de deuren.