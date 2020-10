Leerlingen volgen bouwopleiding op terrein van bouwbedrijf Van Huele Leen Belpaeme

01 oktober 2020

18u41 0 Oostende De bouwopleidingen van Petrus en Paulus West zijn dit schooljaar opgestart bij de firma Van Huele Gebroeders NV in de Zandvoordestraat. De praktijklessen gaan door in een loods van de firma en voor de theorielessen zijn er in voormalige kantoorgebouwen lokalen ingericht.

De samenwerking is een gevolg van de nieuwbouwplannen in WEST. “Een oude vleugel in de Duivenhokstraat wordt vervangen door moderne ateliers voor onder meer de bouwafdeling. In die periode wijkt de afdeling tijdelijk uit naar Van Huele”, licht directeur Frank Travers toe. De leerlingen hebben er alle faciliteiten en leren er hoe het er op de werkvloer effectief aan toe gaat. “Ze kunnen hier betongieten, de torenkraan staat ter beschikking en ze worden betrokken bij het voorraadbeheer en de afvalsortering. Ze gaan aan de slag zoals in een echt bedrijf, met de geldende regels en afspraken, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid.”

De unieke samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven is ook voor de firma Van Huele een opportuniteit. “Op deze manier kunnen we de werknemers van de toekomst zelf opleiden en hebben we meer mogelijkheden om geschikt personeel aan te werven”, zegt Xavier Vanhuele.

Het Economisch Huis werkte mee om de samenwerking tot stand te laten komen. “Met steun van het EHO kunnen we dit unieke samenwerkingsproject mee faciliteren en inzetten op duaal leren, waarbij onze Oostendse bedrijven hun kennis en know how kunnen delen met jongeren geïnteresseerd in de bouw. Doordat deze bedrijven de juiste infrastructuur ter beschikking stellen kan volledig ingezet worden op een praktisch gerichte opleiding, waarmee de kansen van deze jongeren op de arbeidsmarkt behoorlijk worden vergroot en het gegeerde werkkrachten worden”, zeggen schepenen Charlotte Verkeyn (N-VA) en Natacha Waldmann (Groen)