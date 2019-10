Leerlingen van Sint-Andreas ontsnappen aan barslecht herfstweer tijdens ‘Dag van de Jeugdbeweging’ Timmy Van Assche

18 oktober 2019

17u44 1 Oostende De ‘Dag van de Jeugdbeweging’ vond ook in het Sint-Andreasinstituut plaats. De jongeren hadden geluk, want tussen al het slechte weer konden hun activiteiten plaatsvinden.

In het Sint-Andreasinstituut in Oostende moesten de leerlingen voor één keer niet hun uniform aandoen. “Leerlingen die lid zijn van een jeugdbeweging mogen dan uitzonderlijk hun schooluniform thuis aan de kapstok laten hangen en in het uniform van hun vereniging komen”, zegt graadcoördinator An Verduyn. “We vinden het in het Sint-Andreasinstituut belangrijk dat leerlingen elkaar helpen. Daarom verzorgen leerlingen uit de derde graad - verenigd over de verschillende jeugdbewegingen heen - een middagvullend programma voor de leerlingen uit de jongste vier jaren met onder meer dans en bekende spelletjes uit de jeugdbeweging.” Tussen de regenbuien door konden de activiteiten gelukkig wel plaatsvinden.