Leerlingen trekken met brillen naar Gambia. “Combinatie van praktijkervaring en inzet voor derden” Leen Belpaeme

17 februari 2020

11u20 0 Oostende In het kader van het project ‘Brillen voor Gambia’ vertrekken zes leerlingen uit 6 optiektechnieken en 7 contactologie-optometrie van het Vesaliusinstituut dinsdag naar Banjul in Gambia. Ze blijven in Gambia tot vrijdag 28 februari en zullen kinderen en volwassenen indien nodig een gepaste bril geven.

De leerlingen zullen gedurende twee weken oogmetingen uitvoeren onder leiding van drie begeleiders en met de medewerkers ter plaatse. “150 kinderen en volwassenen uit Banjul werden geselecteerd op basis van een oogproblematiek. De leerlingen zullen in Banjul van school tot school trekken voor de oogmetingen en de patiënten eventueel van een montuur voorzien. Ze zullen hiervoor zelf de gepaste glazen inslijpen. Zo werken ze actief mee aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Banjul”, zegt Sarah Vandenbouhede van het Vesaliusinstituut. Het project wordt ondersteund door het stadsbestuur van Oostende. “Voor de leerlingen is dit een unieke praktijkervaring. Ze zullen beroep moeten doen op hun vaardigheden en competenties in minder gemakkelijke omstandigheden. Deze reis is een mooie combinatie van beroepsuitoefening en belangeloze inzet voor derden.”