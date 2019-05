Leerlingen Sint-Andreas ontrafelen geheimen Oostendse haven en Romeins Archeologisch Museum Timmy Van Assche

21 mei 2019

18u34 0 Oostende De leerlingen van het tweede jaar van de Sint-Andreasmiddenschool in Oostende gingen op ontdekkingstocht in eigen stad en buurgemeente Oudenburg.

De leerlingen maakten kennis met de verschillende functies van de Oostendse haven tijdens een leeruitstap. Dit luikje aardrijkskunde werd aangevuld met een geschiedkundig verhaal, namelijk een bezoek aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. Ook het gezondheidsbeleid van de school was tijdens deze excursie van tel, want de leerlingen maakten alle verplaatsingen - in totaal zo’n dertig kilometer - met de fiets. Klassenleraar Stijn Corveleyn en aardrijkskundeleerkracht Wouter Slabbinck gingen mee op tocht.