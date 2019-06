Leerlingen Sint-Andreas genieten van gezond ontbijt Timmy Van Assche

11u36 4 Oostende Meer dan 70 leerlingen van het Sint-Andreasinstituut genoten van een gezond ontbijt om de proefperiode fris en monter door te komen.

Om ervoor te zorgen dat de studenten goed de eindproeven doorstaan, organiseerde het Sint-Andreas in samenwerking met de Christelijke Mutualiteit Oostende en Aronde een gezond ontbijt. “Een stevig ontbijt zorgt voor een kwart van de dagelijkse energieaanvoer, en gaat een appelflauwte in de voormiddag tegen. Het bevordert een evenwichtige voeding en een goede energieverdeling over heel de dag. We willen vanuit de school een aanzet geven tot gezond ontbijten in deze drukke periode.” Zo stonden er onder meer bananen, aardbeien, druiven, pistolets met beleg en gekookte eitjes op het menu.