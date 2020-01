Leerlingen Petrus en Paulus West trekken naar Zuid-Afrika om jachtluipaarden te helpen. Een Oostendse runt het Wildlife Centre Leen Belpaeme

30 januari 2020

14u52 0 Oostende Negen leerlingen van Petrus en Paulus West reizen naar het Feracare Wildlife Centre in Limpopo, Zuid-Afrika om er dierenverblijven te bouwen waar jachtluipaarden kunnen verzorgd worden. Het centrum wordt gerund door de Oostendse Kim Hiltrop. Haar papa Georges is leerkracht op de school. De leerlingen kijken uit naar de unieke ervaring. “Hopelijk mogen we dicht bij een jachtluipaard komen.”

Over Kim Hiltrop kan je morgen een reportage lezen met haar bijzondere verhaal.

Georges zag jaren geleden zijn dochter vertrekken naar Zuid-Afrika op stage, maar het werd veel meer dan dat. “Ze is daar gebleven en ze nam enkele jaren later het domein over waar ze werkte. Het is als ouder niet gemakkelijk om je dochter te zien vertrekken naar de andere kant van de wereld. Het was ook voor het tijdperk van de smartphones waardoor we lange tijd niets van haar hoorden”, zegt Georges.

Nu groeide het idee om de leerlingen van zijn school de kans te geven stage te lopen in het Wildlife Centre. “Dit project is uniek in de geschiedenis van de school. Er komt dan ook veel bij kijken.” Bedoeling is dat negen laatstejaars in mei samen met drie begeleiders naar Zuid-Afrika trekken. Ook Jan Vanleenhove, die anderhalf jaar geleden eigenlijk met pensioen ging, zal meereizen om de leerlingen te ondersteunen.

Bouwopleiding

“De jongeren die meegaan, komen uit de bouwopleiding. Er zitten lassers, houtbewerkers en elektriciens tussen. Samen zullen ze verblijven bouwen. Ze zullen vanuit hun eigen vakkennis, maar tegelijk als team een totaalproject in optimale samenwerking vorm geven”, zegt Vanleenhove. De infrastructuur is nodig voor de verzorging van de dieren. “Als ze nu de dierenarts nodig hebben, dan moeten ze helemaal naar Pretoria. Dat is 1,5 uur rijden.”

Enorm dankbaar

Kim Hiltrop is alvast blij met de hulp. Op die manier kan er extra geld in het laatje komen en de helpende handen zijn ook altijd welkom. “De infrastructuren hebben onderhoud nodig, er moet een hospitaal voor de dieren gebouwd worden, en nog zoveel andere dingen. We hebben de werkkracht niet om het zelf te doen. Ik ben enorm dankbaar dat ze zichzelf een maand beschikbaar stellen om ons te helpen. En ik kijk er enorm naar uit om een aantal dingen van onze to-dolijst te schrappen”, vertelt Kim.

Het zal voor de leerlingen een ‘once in a lifetime experience’ worden, daar ben ik zeker van. We nemen hen niet enkel mee midden in de natuur, maar we dompelen hen ook onder in een andere cultuur Georges Hiltrop, leerkracht en papa van Kim

De reis kost heel veel geld. “We hebben de nodige materialen nodig, maar we willen de leerlingen tijdens de vier weken dat we daar verblijven ook educatieve uitstappen aanbieden. Het zal voor hen een ‘once in a lifetime experience’ worden, daar ben ik zeker van. We nemen hen niet enkel mee midden in de natuur, maar we dompelen hen ook onder in een andere cultuur”, zegt Georges Hiltrop. In totaal gaan er drie begeleiders mee. “Het wordt een uitdaging om met deze groep een maand lang intens samen te leven. De groep is weliswaar al dichter naar elkaar toegegroeid door de acties die we al op poten hebben gezet om geld in te zamelen”, vertelt Jan Vanleenhove, en dat beamen ook de leerlingen zelf.

Beperkte middelen

“Niet alle jongeren kenden elkaar even goed. We zitten in verscheidene richtingen maar volgden wel al enkele lessen samen”, zegt Di-Laura Steyaert, die de opleiding Lassen volgt. “Dit wordt zeker een unieke ervaring om onze schoolcarrière af te sluiten”, zegt ook Dieter Debreyne, die in de richting Elektriciteit zit. “We gaan niet zomaar naar Afrika, maar in een natuurreservaat echt helpen en mogen aan verscheidene projecten werken.”

De leerlingen zullen moeten leren om hun plan te trekken met beperkte middelen. “Het zal inderdaad anders zijn, maar we kijken er naar uit. We krijgen nu al af en toe foto’s via meneer Hiltrop. Het is leuk dat we op die manier al op de hoogte gehouden worden. Ik zou wel eens graag dicht bij een jachtluipaard komen.” De jongeren hebben al geld ingezameld, maar extra steun is nog altijd welkom. “We voelen wel dat de mensen het project en onze stage een warm hart toedragen”, zegt Di-Laura.

Wie het project wil helpen, stort een bijdrage op het rekeningnummer BE61 4758 0500 3117, met de duidelijke vermelding ‘steun aan project Zuid-Afrika’.