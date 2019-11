Leerlingen ontwerpen wenskaarten voor Rode Neuzen Dag Leen Belpaeme

29 november 2019

17u05 1 Oostende De leerlingen van Leefschool De Vlieger hebben zelf wenskaarten gemaakt en die verkocht voor Rode Neuzen Dag. De actie heeft 750 euro opgeleverd.

Elke klas van Leefschool De Vlieger heeft een wenskaart gemaakt. De kaart moest met iedereen samen gemaakt worden rond het thema verbinding en er moest een boodschap voor het nieuwe jaar in verwerkt zijn. Er werden 150 pakjes met tien kaarten in verkocht. “We moeten er zelfs nog bijbestellen”, zegt directeur Saar Trybou. Met de opbrengst wil de school een groeiklasje inrichten. “We zetten enorm in op welzijn. We hebben een leerkracht die in de klas gaat om te werken rond verbinding. Nu gaat zij in de klas, maar we willen een speciaal klaslokaal inrichten. We willen er graag kussens in leggen om op te zitten, matten, dekentjes, lichtjes, boeken rond emoties en groepsvorming en een muziekbox. ‘Thuiskomen’ op school is belangrijk. Een van de basisideeën bij ons is dat je je goed moet voelen en dat je dan tot leren komt. Naast leren lezen en schrijven willen we leerlingen leren hoe ze kunnen vertellen als er iets is. Als je kinderen de taal van gevoelens kunt leren, kunnen ze altijd op een respectvolle manier opkomen voor zichzelf.”