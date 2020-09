Leerlingen GO Basisschool Stene dansen nieuwe schooljaar in Leen Belpaeme

01 september 2020

15u42 0 Oostende De leerlingen van GO Basisschool Stene hebben het nieuwe schooljaar in gedanst. De eerste schooldag kon niet starten in aanwezigheid van de ouders, maar er werd toch iets leuk gedaan. Voor ouders van kleuters en het eerste leerjaar werd een oplossing gezocht zodat ze toch even mee de speelplaats op konden.

Go Basisschool Stene heeft de eerste dagen van het schooljaar anders ingericht zodat ouders van de jongste leerlingen op school afscheid konden nemen van hun kinderen. “Corona trekt al heel wat menselijkheid weg van de maatschappij. We hebben onze werking daarom aangepast zodat kinderen niet aan de schoolpoort alleen naar binnen moesten komen. Er werd gekeken voor een maximale verspreiding waardoor iedereen op het gemak afscheid kon nemen. Zo’n eerste schooldag gaat sowieso al gepaard met heel wat traantjes”, vertelt directeur Wesley Samyn. De school met 580 kinderen kon geen opendeurdag organiseren. “Op een school met bijna 600 leerlingen is dat niet haalbaar. Je moet rekenen dat bijna 1200 mensen daarvoor op de baan zijn en dat is niet te verantwoorden in deze tijden. De leerkrachten hebben wel filmpjes en powerpoints gemaakt om de ouders zo goed mogelijk in te lichten.” Het team is alvast tevreden om terug te kunnen opstarten. “Je kan bijna niet omschrijven hoe gelukkig we zijn. Onze turnleerkrachten hebben alvast geprobeerd om per graad iets leuk te organiseren door samen te dansen. Zo starten we het schooljaar toch op een vrolijke manier.”