Leerlingen bieden zelf een luisterend oor in gezellige gespreksruimte. “Wij kunnen ons gemakkelijker inleven in de problemen van jongeren” Leen Belpaeme

21 januari 2020

18u01 0 Oostende In het Ensorinstituut is dinsdagavond een lokaal ingehuldigd waar twee middagen per week leerlingen, de HEARoes, aanwezig zijn om te luisteren naar medeleerlingen die met een probleem zitten. “Wij hebben dezelfde leefwereld en kunnen ons daarom gemakkelijk inleven”, zeggen Kato Vanhooren, Annalies De Blauwe, Luna Feiticeiro, Zarah Devisscher, Bart Vanhespen, Ella Depreitere en Yoni Allaing.

Of het voor de leerlingen geen opoffering is om afwisselend elke dinsdag- en donderdagmiddag aanwezig te zijn in de speciaal ingerichte gespreksruimte? Nee, hoor. “Wij vinden het leuk om dit te doen. Het geeft een soort voldoening om andere jongeren te kunnen helpen. Het ligt ook in onze aard om anderen bij te staan”, vertelt Kato. De leerlingen volgen verscheidene richtingen en zijn niet allemaal even oud. “We mochten ons kandidaat stellen voor dit project, maar sommigen onder ons werden ook aangesproken door een leerkracht, omdat ze dachten dat het iets voor ons was”, vult Ella Depreitere aan.

Het initiatief voor de HEARoes ontstond in het leerlingenparlement. “Het idee was dat het soms een grote stap is om naar het zorgteam of een leerkracht te stappen als je met een probleem zit. Door zelf voor leeftijdsgenoten aanwezig te zijn, willen we die drempel verlagen. Er werd ook bewust gekozen om in een lokaal te voorzien, omdat jongeren dan gewoon kunnen binnenspringen als ze daar nood aan hebben. Ze moeten niet eerst mailen of bellen. Ze lopen hier gewoon binnen.”

De groep kreeg ook de nodige opleiding. “Zo is er een duidelijke afspraak dat wat hier gezegd wordt, ook binnen deze muren blijft”, zegt Kato. “We hebben ook opleiding gekregen waar we jongeren naartoe kunnen sturen”, pikt Zarah Devisscher in. “Als het probleem ook te groot is, dan kunnen we de juiste persoon verwittigen in samenspraak met de leerling. We hebben ook geleerd hoe we met bepaalde situaties kunnen omgaan, zodat we het zelf ook allemaal aankunnen.”

Om het project te kunnen opstarten en ondersteuning te geven, werd een subsidieaanvraag ingediend bij de Koning Boudewijnstichting. Die werd goedgekeurd, waardoor de school 3.000 euro ontving en daarmee aan de slag kon. “Met het geld mochten we de gespreksruimte zelf inrichten en schilderen. Onder begeleiding van de leerkrachten weliswaar, zodat we niet te veel geld zouden uitgeven”, lachen de jongeren.