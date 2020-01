Leegstaand ziekenhuis krijgt eindelijk invulling met 185 betaalbare woningen en veel groen Leen Belpaeme

22 januari 2020

16u47 2 Oostende De leegstaande site van het voormalige Sint-Jozefsziekenhuis langs de Nieuwpoortsesteenweg, een stadskanker in Oostende, krijgt eindelijk een nieuwe invulling. Naast de kantoren van de CM komen er 185 woningen en appartementen. Vastgoedgroep Degroote tekende het plan uit met aandacht voor veel groen, nieuwe mobiliteitsoplossingen en betaalbare prijzen.

Het is al enkele jaren wachten op een plan voor de site van 18.000 m² waar het voormalige ziekenhuis gevestigd was. Dat plan is nu klaar en de bouwaanvraag werd ingediend om enerzijds een kantoorgebouw te bouwen voor de CM, maar ook 185 woningen. Vastgoed Degroote mikt daarbij vooral op Oostendse gezinnen. “Wij zijn als bedrijf groot geworden door het bouwen van betaalbare woningen. We hebben nu twee grote projecten met The Waves en Sky Towers in een hoger segment, maar we willen een divers aanbod voorzien”, zegt David Degroote. “We kiezen voor betaalbare woningen. Voor een appartement met één slaapkamer betaal je 175.000 euro en voor een appartement met twee slaapkamers ongeveer 210.000 euro. Momenteel is er geen dergelijk aanbod bij grote projecten in het centrum van Oostende. We zullen ook 50 woningen met tuin bouwen en duplexappartementen met ruime leefterrassen van 30 tot 40 m².”

Groene oase

Degroote wil de site fors vergroenen. “Momenteel is 10 procent van de site ingevuld met groene ruimte, we gaan naar 50 procent groen in ons plan. We moeten meer vergroenen en ontharden in de binnenstad. We gaan daarbij een stuk in de hoogte, maar vandaag staat er een gebouw van zes bouwlagen en wij blijven daar onder. Aan de randen blijven we ook lager zodat de buren niet op een muur uitkijken.” De groenzones zijn verdeeld onder een boomgaard, een urban farm of een moestuin, een buurtpark en een private groene tuin. Ook Torenoogst, die momenteel een plaats heeft boven op de parkeertoren, zal geïntegreerd worden binnen het project.” In totaal wordt 3 miljoen euro geïnvesteerd in de buurtpleinen en parken. “Die zullen ook toegankelijk zijn voor de buurtbewoners. We denken dat dit project de volledige wijk kan opwaarderen.” Binnen het project wordt verder nog een ontmoetingsruimte voorzien voor buurtfeesten of familiefeesten.

De parkeertoren die al aanwezig is op de site blijft behouden en wordt opgefrist. Hier kunnen 243 auto’s terecht. De woonsite wordt bewust volledig autovrij gehouden. “Het vergt een switch om mensen ervan te overtuigen dat ze niet meer tot aan hun deur kunnen rijden, maar de tijd is daar rijp voor. We willen verder nog drie elektrische deelauto’s aanbieden en we voorzien plaatsen voor 450 fietsen waaronder ook plaatsen voor bakfietsen. Zo streven we naar minder wagens en vervuiling in het centrum.”

Het openbaar onderzoek binnen de bouwaanvraag is momenteel gestart. David Degroote hoopt de vergunning rond te hebben tegen de zomer. “In september kunnen we dan de afbraakwerken starten en in januari 2021 zou de eerste fase kunnen gebouwd worden. Tegen het voorjaar van 2022 zouden de eerste 90 woningen dan klaar zijn.”