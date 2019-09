Leading ladies trappen Filmfestival Oostende op gang Leen Belpaeme

06 september 2019

19u45 0 Oostende De 13de editie van het Filmfestival Oostende is begonnen met de vertoning van de openingsfilm The Best of Dorien B in het Kursaal van Oostende. Heel wat bekende namen uit de filmwereld verschenen op de rode loper.

De openingsfilm past perfect bij de ambitie van het Filmfestival om Vlaams talent in de kijker te plaatsen, maar ook bij het thema leading ladies. The Best of Dorien B. is de debuutfilm van Belgisch regisseur Anke Blondé. Hoofdrolspeelster is Kim Snauwaert. Al dat vrouwelijk talent mocht vrijdag voor de officiële start al afzakken naar de zeedijk van Oostende om een ster te onthullen. Ook master Lynn Van Royen kreeg een eigen ster. Zaterdag is het de beurt aan Monica Belluci, die naar Oostende komt om de film Spider in the Web voor te stellen in het Kursaal van Oostende.