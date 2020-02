Latijn-skateboarden studeren? Nieuwe opleiding gaat volgend schooljaar van start in Oostende Timmy Van Assche

05 februari 2020

18u32 4 Oostende Latijn-skateboarden studeren: vanaf volgend schooljaar kan het in Oostende. Sportcampus Olympus werkt hiervoor samen met de succesvolle Push Skate Academy.

Olympus is de sportcampus van de nieuwe middelbare school Athena. Zes jaar geleden startte het GO! Atheneum Oostende - zo heette de school toen nog - met de opleidingen Edusport. Sport en onderwijs combineren staat daarbij centraal en er zijn al samenwerkingen met basketclub BC Oostende en voetbalclub KV Oostende. Intussen kan je bij Olympus ook kiezen voor onder andere tennis, volleybal, zwemmen en waterpolo. Volgend schooljaar komt daar dus nog een nieuwe opleiding bij. Onder de naam Eduskate wordt dan ook skateboarden aangeboden. Om de opleiding aan te bieden, werkt de school samen met Push Skate Academy. Dit initiatief laat jongeren kennismaken met de sport. De academie telt al 150 leden en vijftien gediplomeerde trainers. Talent ondersteunen en de jongeren structuur bieden, was altijd al het doel. “Door samen te werken met Olympus, kunnen we nog verdere stappen zetten”, laat Levi Vermote van Push optekenen. “Skaten is ook een olympische sport en de populariteit stijgt alsmaar.” De lessen zullen plaatsvinden in skatepark De Veilig met de instructeurs van Push. Per week zullen er vier lesuren skateboarden gegeven worden. Op donderdag 20 februari is er om 18 uur een infosessie in de gebouwen van Athena in de Steensedijk 495.