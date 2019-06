Lang weekend zorgt voor drukte in Oostendse cellen: negen stomdronken mensen moeten er roes uitslapen Bart Boterman

03 juni 2019

11u18 0 Oostende De politie van Oostende heeft een druk verlengd weekend achter de rug. Vooral vrijdagnacht en zaterdagnacht moesten ze veel uitrukken. In totaal werden negen mensen bestuurlijk opgesloten in het cellencomplex om hun roes uit te slapen.

Vrijdagavond werd rond 22.30 uur een 59-jarige amokmaker uit Oostende opgepakt in de spoedafdeling van het AZ Damiaan omdat hij het verplegend personeel lastig viel. De man was dronken en voor geen rede vatbaar. Een uur later pakte de politie een 41-jarige uit Nieuwpoort op in de Koningin Astridlaan toen hij dronken op de tramsporen liep en weggebruikers lastig viel. Iets na middernacht werd nog een 29-jarige Bredense gearresteerd op het Leopold I-plein nadat ze betrokken was geraakt bij een vechtpartij met vier personen. De vrouw was onder invloed en had ook nog cannabis en speed bij zich. Ook in het Balspelpad bij de Lotuslaan werd een man gearresteerd. De politie was opgeroepen voor nachtlawaai. Een van de twee aanwezigen deelde een slag uit aan een politieagent. Rond 5 uur werd nog een man opgepakt voor verstoring van de openbare orde in de Vooruitgangstraat.

Op zaterdagnacht werden drie mannen afzonderlijk opgepakt in de Langestraat, namelijk een Antwerpenaar (42), een man uit Puurs (23) en een Oostendenaar (24). De Antwerpenaar en de man uit Puurs veroorzaakten moeilijkheden en overlast en bleken stomdronken. De Oostendenaar had een plaatsverbod in de uitgaansbuurt. Voorts werd nog een dronken 23-jarige Oostendenaar betrapt op wildplassen in de Kapellestraat en eveneens opgepakt.

In totaal werden dus negen bestuurlijke aanhoudingen verricht, alle negen moesten hun roes uitslapen in de cel. Ze konden de volgende morgen beschikken met een proces-verbaal voor dronkenschap, verstoring van de openbare orde en of wildplassen en slagen ten aanzien van de politie.

Zaterdag in de vooravond werd eveneens een passagier van een niet-verzekerd voertuig gearresteerd in de Schipperstraat. De man bleek nationaal geseind te staan. Voorts haalde de politie nog enkele bestuurders onder invloed uit het verkeer, met intrekking van rijbewijzen tot gevolg.