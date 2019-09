Lang aanschuiven tussen Bredene en Oostende door probleem met Blauwe Bruggen TVA LBB

12u24 28 Oostende Even voor de middag leek er een probleem te zijn met de Blauwe Bruggen, die Oostende en haar wijk Opex en Bredene met elkaar verbindt. Er stonden lange files van aan het Kennedyrondpunt enerzijds en langs de Edouard Moreauxlaan anderzijds. De hinder is intussen voorbij.

Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand was. De slagbomen waren voor de helft gezakt en het verkeer stond blok. Automobilisten moesten omrijden en mensen van de haven waren ter plaatse om bestuurders wegwijs te maken. De grootste hinder is intussen achter de rug en verkeer kan weer vlot passeren.