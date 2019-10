Landbouwer door politie betrapt tijdens branden van overtollig stro Bart Boterman en Timmy Van Assche

18 oktober 2019

14u40 2 Oostende Een landbouwer werd donderdagavond rond 18.30 uur betrapt door de politie tijdens het branden van een grote baal stro, op een weiland in de Gistelsesteenweg in Oostende. De brandweer werd erbij geroepen om te blussen, omdat het vuur uit de hand aan het lopen was.

De brand met aanzienlijke vlammen bevond zich in een weiland tussen de Groene 62 en de Kapittelstraat. De baal was uit elkaar getrokken om het branden te versnellen. Volgens de vaststellingen van de inspecteurs ter plaatse was de landbouwer overtollige gewassen aan het wegbranden. “Dat is sinds een tijdje verboden bij wetgeving. Enkel indien er geen andere mogelijkheid is om de gewassen weg te halen, kan er een uitzondering worden toegestaan. Dat was hier niet het geval”, aldus commissaris Katrien Jonckheere.

De politie maakte een proces-verbaal op inzake de milieuwetgeving en stuurt die door naar Departement Leefmilieu, die bevoegd is voor dergelijke inbreuken. De landbouwer krijgt mogelijk ook nog een factuur van de brandweer.