Lakens liggen te dicht bij radiator en vatten vuur: bewoner preventief naar ziekenhuis Bart Boterman

16 februari 2020

15u45 0 Oostende In de Nieuwstraat in centrum Oostende is zondag rond 10 uur brand ontstaan in een appartement. Een bewoners werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens postoverste Michael Gonzales van de brandweer van Oostende werd het vuur veroorzaakt door beddengoed dat te lang en te dicht bij een radiator had gelegen. De brandweer werd opgeroepen, maar bij aankomst had de bewoner het vuur al zelf geblust. De brandweer deed nog het nodige nazicht en ventileerde het appartement, dat nog bewoonbaar is. Een bewoner had mogelijk CO ingeademd en werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht.