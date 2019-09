Lady Xena, de hond die in duet ging met Whitney Houston in Belgium’s Got Talent, is overleden Leen Belpaeme

20 september 2019

10u18 10 Oostende Lady Xena, de Argentijnse dog van Mick Depreytere en Daphnée Naessens die tijdens Belgium’s Got Talent in 2015 heel Vlaanderen inpakte, is gestorven. Ze had al twee jaar problemen met haar lever en deze week werd ze plots heel ziek.

Xena ‘zong’ tijdens Belgium’s got talent mee met het nummer ‘I will always love you’ van Whitney Houston en betoverde daarmee heel Vlaanderen. Twee jaar zat de passage van Xena ook vervat in de Britse compilatie Planet’s Got Talent. Xena werd dan ook immens populair. Na Belgium’s Got Talent kwam er zelfs een Japanse tv-ploeg naar Oostende. “We namen later ook nog deel aan twee dierenshows in het buitenland. Ze haalde daar de tweede en de derde plaats. We kregen uitnodigingen voor onder meer Holland’s Got Talent en een optreden in Frankrijk, maar daar hebben we voor bedankt.” Xena is gekend in gans de wereld. “We krijgen berichten binnen uit Canada, Mexica en Amerika. Ze was overal geliefd.”

Mick en Daphnée zijn duidelijk aangeslagen bij het verlies. “Deze week at ze plots niet meer. Ze sukkelt al twee jaar met haar lever, maar ze kreeg daar medicatie voor. We zijn onmiddellijk naar de dierenkliniek in Merelbeke gereden. Daar bleek er een bloedklonter in haar lever te zitten. Er was niets meer aan te doen.” Lady Xena werd 8 jaar. “Ze wordt nu naar Oudenburg gebracht, waar ze opgebaard zal liggen. Ik en mijn vrouw zullen dan samen afscheid nemen en we krijgen een urne mee naar huis. Deze krijgt een plaatsje in de zaak, waar ze elke dag was. Na de service in ons restaurant Aqua Grill in Oostende lieten we haar dikwijls zingen voor onze klanten. We zullen haar zo hard missen.”