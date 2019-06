Lachend kakje en andere emoji’s als modern herkenningspunt op het strand Leen Belpaeme

27 juni 2019

14u42 0 Oostende Naast de klassieke verdwaalpalen met de banaan, het huis, de vis of de bal staan nu ook drie emoji’s op het Nieuwe Strand van Oostende. Of de bekende oriëntatiepalen in de toekomst volledig vervangen worden in de badstad zal afhangen van de evaluatie.

De drie emoji-palen, Zeemoji’s gedoopt, zijn de blikvanger van een nieuwe strandzone waar de hele zomer lang ideeën en projecten rond ecologie, veiligheid en gezondheid worden uitgetest. De smiley, het lachend kakje en het hartje zijn een hedendaags herkenningspunt. “Een smiley of een hartje als herkenningspunt, wie wordt daar niet vrolijk van? We liepen al lang rond met dit idee en Toerisme Oostende vzw zag dit perfect passen binnen hun Nieuwe Strand”, vertelt Hannes Coudenys van creative agency Hurae. Momenteel zijn ze enkel op de strandzone tussen de zomerbars Polé Polé Beach en Bondi Beach te vinden. “Bij een positieve evaluatie is het een optie om ze uit te breiden en dan is het aan de Oostendenaar om te kiezen welke emoji’s erbij komen”, liet burgemeester Bart Tommelein alvast optekenen. De bezoekers op het strand zullen alvast bevraagd worden en er zal geluisterd worden naar de redders. “We willen ons vooral verplaatsen naar de leefwereld van de kinderen nu. Er is veel veranderd in vergelijking met 30 jaar geleden. Je merkt al onmiddellijk dat de kinderen er beter op letten. We willen actueler zijn en op die manier ook de aandacht van de kinderen trekken”, vertelt Pieter Hens van Toerisme Oostende.