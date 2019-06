Laatste ‘repair café’ van dit seizoen kent veel bijval: “7 op 10 huishoudapparaten kunnen we herstellen” Timmy Van Assche

08 juni 2019

19u42 2 Oostende In ontmoetingscentrum Ter Yde, in Raversijde, werd de laatste van vijf sessies ‘repair café on tour’ georganiseerd. Vrijwilligers trachtten - vaak met succes - klein elektro, textiel, fietsen, computers en messen terug in orde te krijgen. “We zijn tegen de wegwerpmaatschappij”, klinkt het unisono.

Voor het vierde seizoen op rij werd in de verschillende dienstencentra van Oostende het ‘repair café on tour’ georganiseerd. Na De Schelpe, Schaperye, De Blomme en 't Kasteeltje was Ter Yde als laatste aan de beurt. Een tiental vrijwilligers stroopte de mouwen op om klein elektro, fietsen of textiel te herstellen. Ook messen of scharen konden geslepen worden. “Het concept is simpel. Iedereen is welkom om een defect of kapot huishoudtoestel, fiets, kledingstuk of wat dan ook binnen te brengen. Mensen krijgen een nummertje en kunnen dan om beurten hun item laten herstellen. Wie wil, kan samen met de vrijwilligers het probleem oplossen, maar je kan ook met een drankje in de zaal wachten”, vertelt centrumleider Ilse Emmaneel. “Het staat de bezoekers vrij om een bijdrage te betalen. De helft gaat naar het goede doel, de andere helft krijgen de vrijwilligers om hun werkmateriaal te vergoeden." Zo’n zeventig bezoekers vonden de weg naar Ter Yde.

Jean-Pierre Cordier is één van de vrijwilligers die mensen uit de nood helpt. “Ik probeer een platendraaier opnieuw aan de praat te krijgen. Eenvoudig is het echter niet en ik ga op zoek naar het probleem. Toch kunnen we allemaal mooie succescijfers voorleggen. Zeven op de tien binnengebrachte items krijgen we opnieuw aan de praat. Onlangs kregen we een defecte mixer voorgeschoteld. Toen we die openden, merkten we dat de motor volledig stuk is. Als het écht niet meer kan, dan moet je dat ook durven zeggen.” Rob Laurens bestudeert de stofzuiger van Guy Mattan. “Er zijn zo van die huishoudtoestellen waarvan je op voorhand weet dat ze een bepaald probleem zullen hebben. Neem nu stofzuigers: vroeg of laat krijg je problemen met de stekker die niet meer wil oprollen.” Guy kijkt toe hoe Rob zijn stofzuiger onder handen neemt. “Zo kan ik zien hoe hij het oplost om eventueel zelf thuis te proberen.”

Willy Dekeyser slijpt dan weer messen en scharen. “Vroeger gingen mensen naar een huishoudwinkel, maar één voor één sluiten ze de deuren. Nu komen ze naar mij”, lacht Willy. “Ach, het is een plezier om mensen te helpen. We zijn tegen de wegwerpmaatschappij. We gooien toestellen en spullen veel te snel weg. Soms kan je met een kleine moeite ze opnieuw aan de praat krijgen. Waarom zou je het op z’n minst niet eens proberen?” Het ‘repair café on tour’ krijgt een vervolg. “Het succes is groot”, pikt Ilse weer in. “Het initiatief volgt eigenlijk de schooljaren. Vanaf oktober worden opnieuw sessies georganiseerd.” De volgende editie vindt plaats in centrum 't Viooltje.