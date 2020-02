Laat me speelt laatste keer in Kursaal: korting voor jongeren Leen Belpaeme

27 februari 2020

17u26 0 Oostende Zondag 1 maart vindt in Kursaal Oostende de allerlaatste voorstelling van de succesvolle dansproductie ‘Laat Me’ plaats. Wie jonger is dan 18 kan voor amper 10 euro naar de voorstelling komen kijken.

Omdat Isabelle zich ervan bewust is dat de normale toegangsprijs voor heel wat jongeren een flinke hap uit hun budget is, lanceert ze voor deze laatste voorstelling een speciale actie: wie jonger is dan 18 krijgt een ticket voor 10 euro. “Zondag 1 maart is complimentendag. Ik las onlangs een boeiend rapport over de impact van sociale media op jongeren waaruit bleek dat jongeren elkaar online ongelooflijk veel complimenten geven. Dat klinkt mooi, maar onderliggend toonden die studies aan dat die jongeren vooral complimentjes geven om er zelf ook terug te krijgen. Zo voeden ze het idee dat ze er perfect uit moeten zien. Het is een vicieuze cirkel. Ze hengelen constant naar complimentjes en worden ongelukkig wanneer ze die niet massaal krijgen. Ik zou hen zo graag, één voor één willen zeggen: Je bent goed zoals je bent! Laat je niet zot maken. Leg die smartphone even aan de kant, en trek er met je vrienden op uit. Leef”, legt choreografe Isabelle Beernaert uit. “Dat is precies waar ‘Laat Me’ over gaat.”

De voorbije maanden kwamen duizenden mensen in België en Nederland naar de voorstelling kijken.

Bestellen kan via www.ticketmaster.be. De voorstelling start om 16 uur.