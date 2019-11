KVO-voorzitter Dierckens laat zich uit over toekomst: “Als investeerder wil dat ik opstap, dan word ik gewoon weer supporter” Timmy Van Assche

05 november 2019

22u41 0 Oostende Tijdens een druk bijgewoonde supportersavond ging KVO-voorzitter Frank Dierckens dieper in op de financiële toestand van de club.

De avond werd georganiseerd door de supporterskoepel Kustboys en vond plaats bij Ford Unicars, al jaren sponsor van de club. Met 250 aanwezige fans was het evenement helemaal volzet.

Verschillende spelers en de sportieve staff praatten honderduit over de prestaties op het veld van de afgelopen weken. Maar het was vooral uitkijken naar het gesprek met clubvoorzitter Frank Dierckens, die meer uitleg verschafte over de toekomst van de club. “De lonen van alle medewerkers en spelers worden correct betaald”, zegt Dierckens. “Maar het is geen geheim dat KVO vers geld nodig heeft om de toekomst op lange termijn veilig te stellen. Of er een binnenlandse of buitenlandse investeerder komt? De kansen zijn fifty-fifty, al hebben we liefst een Belgische investeerder. Mijn eigen positie als voorzitter is absoluut geen breekpunt. Willen de nieuwe investeerders mij niet langer als preses, dan ben ik weg en blijf ik fiere supporter. Het clubbelang staat absoluut voorop.” Dierckens wees ook naar enkele spelerscontracten die eind dit seizoen aflopen en sprak ook over een bezuinigingsronde.

Ook de huur van de huidige hoofdtribune – waarbij KVO elk jaar 1,2 miljoen euro moet betalen aan ex-voorzitter Marc Coucke – kwam ter sprake. “Het Oostendse stadsbestuur zal de tribune niet overkopen. Maar willen we de last verlichten, dan kunnen we als club de tribune misschien aankopen. Het is belangrijk in zowel het licentiedossier als naar potentiële investeerders om te kunnen aantonen dat de club eigenaar is van de tribune. De gesprekken verlopen in een goeie sfeer en ik denk niet dat het nog lang zal duren vooraleer we meer nieuws bekend kunnen maken.”

Dierckens benadrukte ook de verdienste van algemeen directeur Patrick Orlans. “KVO heeft op vandaag een budget van 14 tot 15 miljoen euro. En daar heeft Patrick een zéér belangrijke rol in gespeeld. Mede dankzij hem draait ons ‘business’-gebeuren op volle toeren, kijk maar naar de succesvolle organisatie van een bouw- en horecabeurs binnen de club.”