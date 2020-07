KVO speelt eerste twee wedstrijden dan toch zonder publiek Leen Belpaeme

29 juli 2020

08u57 0 Oostende Naar aanleiding van de beslissing van de Veiligheidsraad om slechts 200 mensen toe te laten op buitenevents in plaats van het oorspronkelijk geplande getal van 400, heeft KVO besloten om toch geen publiek toe te laten op de eerste twee speeldagen.

In die groep van 200 zitten namelijk al inbegrepen: spelers en staf van beide clubs, TV-productie, pers, medisch urgentieteam, ballenjongens, stewards,... “Dat zou betekenen dat er misschien nog 20 a 30 extra personen zouden binnen kunnen in plaats van een 200-tal,” zegt Thorsten Theys. “Toen er nog 400 mensen binnen mochten, engageerden wij ons om 100 supporters en 100 sponsors binnen te laten, maar nu is dat een te moeilijke oefening geworden. Wij hebben alle begrip voor de beslissing van de Veiligheidsraad en bekijken nu de opties om supporters zowel binnen als buiten het stadion iets extra aan te bieden.”

Voor in het stadion is het alvast mogelijk om een fanboard van jezelf te bestellen, een foto van jezelf gedrukt op een kartonnen bord. “Daarnaast roepen we op om persoonlijke zaken te komen afgeven waar we het stadion mee kunnen vullen: denk aan banners en spandoeken, maar ook aan knuffelberen of poppen. Op die manier ben je toch een beetje aanwezig in het stadion”, zegt Thorsten Theys. “Het stadion krijgt wellicht deze week nog een nieuwe naam", licht hij nog een tipje van de sluier.