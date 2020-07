KVO scoort ook naast het veld: succesvolle ‘businessavonden’ wegens succes verlengd Timmy Van Assche

09 juli 2020

19u21 1 Oostende In de oefenpot in en tegen Varsenare vlogen de ballen vlotjes binnen (0-7-winst), maar ook naast het veld weet KVO goed te scoren. Na het strikken van enkele grote sponsors, zoals Decathlon en Star Casino, lokken ook de netwerkavonden bij KV Oostende veel volk. “We hebben daarom beslist om het aantal businessavonden te verlengen”, stellen voorzitter Frank Dierckens en COO Thorsten Theys.

De voorbije week organiseerden de club drie coronaveilige businessavonden, die in een mum van tijd volzet waren. Ook het vierde event op 23 is al volzet. Daarom besloot de club een vervolg te breien aan dit concept. “Met deze events willen we vooral ons nieuw verhaal voorstellen aan zowel bestaande als potentiële partners”, zegt Dierckens.

“Met de nieuwe investeerders slaan we een nieuwe weg in - ‘Route 31’ genaamd, een link naar zowel de bekende Amerikaanse weg als ons stamnummer. We willen onze partners meer dan ooit betrekken bij de club en deze businessavonden zijn daarom ideaal. KVO was de voorbije jaren al dé club van het netwerken en dat willen we enkel maar uitbreiden.”

Persoonlijke band

Op elke businessavond zijn er telkens 50 mensen aanwezig. “Sinds 1 juli zijn er bij binnenevenementen 200 aanwezigen mogelijk, maar wij beperken het bewust tot 50 personen”, zo vertelt COO Theys. “Zo verzekeren we honderd procent de ‘social distancing’, maar hebben we ook een persoonlijker contact met onze partners. Die persoonlijke relatie onderscheidt ons net van andere clubs. De tijd dat een partner duizenden euro’s legt voor een reclamepaneel is voorbij. Je moet de mensen een commerciële en individuele ervaring kunnen aanbieden.”

De businessavonden beperken zich niet tot louter het commerciële aspect van de club, ook het sportieve verhaal komt als ‘core business’ aan bod. Zo legde trainer Alexander Blessin uit hoe hij wil spelen. “Mijn visie delen met de mensen aanzie ik dan ook niet als een taak, maar eerder als een passie. Ik doe dat met veel plezier. (knipoogt) Ik praat gewoon graag over voetbal.”

Nieuwe partners

In de marge van deze businessavonden weet de club ook het partnerschap met Advenso te versterken. De installateur van zonnepanelen, die eerder al de zonnepanelen op de tribunes plaatste, zal volgend seizoen op de voorzijde van de wedstrijdshirts prijken. Binnen zowat een maand wil de club ook een nieuwe naamsponsor van het stadion onthullen.