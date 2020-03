KVO legt 1.196 zonnepanelen op dak van tribune en levert elektriciteit aan warenhuis naast de deur Leen Belpaeme

08 maart 2020

17u23 0 Oostende KVO is er als eerste voetbalclub in België in geslaagd om via crowdfunding bij de supporters en Oostendenaars 1.196 zonnepanelen te plaatsen op het dak van de Versluys Arena. Alles samen zullen de panelen zo'n 323.000 kWh energie per jaar opwekken, of de elektriciteitsbehoefte van 100 gezinnen per jaar. Omdat een voetbalclub overdag, wanneer de zonnepanelen het meeste energie leveren, weinig elektriciteit verbruikt werd een directe lijn gelegd naar Delhaize naast de deur.

Het project van KVO samen met verschillende partners is redelijk uniek. “KVO is de eerste voetbalclub in België die een coöperatief zonneproject op poten zet. Er werden aandelen verkocht aan supporters van de club die zo mee konden investeren. Het is ook een omvangrijk project met 1.196 zonnepanelen. Daarnaast is ook de samenwerking met Delhaize uniek. Het is de eerste keer dat een externe partner energie afneemt via een directe lijn", vertelt Alex Polfliet van Zero Emission Solutions. Zij werkten het dossier uit. De zonnepanelen zullen in 20 à 25 procent van de energiebehoefte van het warenhuis voorzien. “De samenwerking is tot stand gekomen uit de vaststelling dat KVO overdag, als de zonnepanelen het meeste energie leveren, eigenlijk weinig elektriciteit nodig heeft. Deze energie zou dan gewoon in het net geïnjecteerd worden, maar dat brengt niet veel op. Delhaize heeft overdag net veel elektriciteit nodig als de winkel geopend is", zegt Polfliet nog. Het project bracht technisch enkele uitdagingen met zich mee voor Advenso. “Het was geen evident project door de vorm van het dak, maar ook door de windkracht”, licht Ludovic Vingeron toe.

Delhaize is alvast heel tevreden over de samenwerking. “Zelf konden we geen zonnepanelen plaatsen, vermits we onder een basketzaal liggen. We zijn weliswaar bezig om onze voetafdruk zo veel mogelijk te verkleinen en dit project past hier perfect bij”, zegt Tom Vandenberghe van Delhaize. Voor de winkelketen is het een pilootproject die ze ook graag op andere plaatsen zouden toepassen.

KVO ziet ook hun eigen energiefactuur dalen. “We hadden samen het met Energiehuis al een audit uitgevoerd om minder energie te verbruiken. Dat zorgde al voor een vermindering van 25 procent in ons elektriciteitsverbruik en 36 procent in ons verbruik van aardgas, maar we gaan nu nog een stap verder. De mensen van het Energiehuis gaven de voorzet om zonnepanelen te plaatsen gezien het grote oppervlakte waarover we beschikken. We hebben in totaal 741 zonnepanelen geplaatst op de hoofdtribune, 295 op de C-tribune en 160 op het dak van het Technogel Trainingscomplex op de Schorre”, licht Joost Depreux, Facility Manager van KVO toe.