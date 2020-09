KVO haalt transfervrije middenvelder Evangelos Patoulidis Timmy Van Assche

29 september 2020

17u48 6 Oostende Na een serieus transferoffensief was het even windstil aan de kust. Maar zie, nu weet KV Oostende een nieuwe pion aan de selectie toe te voegen: d e 19-jarige Evangelos Patoulidis.

Patoulidis is een Belg met Griekse roots en zat sinds afgelopen zomer zonder club. Daarvoor was hij actief bij de jeugd van Anderlecht, in 2017 waagde hij zich aan de overstap naar de U17 van Standard. Daarop maakte hij minuten bij het reserveteam van de Rouches. Nu trekt hij dus als vrije speler naar KVO en tekende hij een contract tot 2023. “Evangelos past in het profiel dat wij voor ogen hebben: een jonge speler met heel wat kwaliteiten en progressiemarge”, stelt executive president Gauthier Ganaye. “Tijdens een testperiode overtuigde hij ons van zijn kwaliteiten. Wij geven hem de kans om zich hier helemaal te ontplooien, nu is het aan hem om die kans met beide handen te pakken.”

Eerder haalde KVO ook al transfervrij verdediger Arthur Theate uit Luik weg. “En ik ken hem van bij Standard”, zegt Patoulidis op de clubwebsite. “Met de vele jongeren die hier spelen, heerst er een motiverende, frisse dynamiek.”