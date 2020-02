KVO haalt alles uit de kast in degradatiestrijd: gratis busvervoer voor match in en tegen Antwerp Timmy Van Assche

24 februari 2020

17u52 0 Oostende KV Oostende wil zaterdag zoveel mogelijk Oostendenaars meekrijgen om de ploeg te steunen in de cruciale match in en tegen Antwerp. Daarom wordt gratis busvervoer ingelast.

Behalve de bussen van de supportersfederatie Kustboys legt ook KVO zelf zaterdag bussen in richting de Bosuil en dit volledig gratis. “Omwille van de combiregeling is de bus ook de enige manier om de verplaatsing naar Antwerp te maken. Laat ons massaal afzakken richting Antwerpen om onze jongens te steunen”, roept de club op.

Vanaf dinsdag kunnen supporters naar de fanshop in de Van Tyghemlaan afzakken. Bij aankoop van wedstrijdtickets (21 euro voor volwassenen, 6 euro voor wie jonger is dan 16 jaar) krijg je een gratis busvoucher mee. Vervolgens ontvang je het matchticket bij het opstappen op de bus. Er zijn twee opstapplaatsen. Om 18 uur stipt (!) aan de grote parking in de Northlaan en de carpoolparking in Nevele om 18.45 uur. “Let wel: ook de bussen van de supportersfederatie zijn gratis. Heb je al betaald, dan krijg je je geld zaterdag terug”, besluit de club. Meer info: www.kvo.be.