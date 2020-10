KVO-fans trekken aan de alarmbel: “Geen matchen meer op maandagavond, alsjeblieft” Timmy Van Assche

03 oktober 2020

17u21 10 Oostende In een gezamenlijke brief pleiten de ultra’s, de diehardsupporters van alle profclubs, voor de afschaffing van voetbalmatchen op maandagavond. Ook de Oostendse beweging 031 klaagt de situatie aan, gesteund door supportersfederatie Kustboys. Het late zondagavondvoetbal, zoals nu tegen Moeskroen, moet volgens de fans eveneens onder de loep worden genomen.

Dit voetbalseizoen staan op negen speeldagen al zeven matchen gepland op maandagavond. Dat is volgens de supportersfederaties veel te veel. Nadat overleg met televisierechtenhouder Eleven Sports is afgesprongen, hebben nu ook de ultra’s zich verenigd in een open brief. Volgens de fans is maandagavondvoetbal een beslissing die louter om financiële redenen werd genomen en enkel topclubs ten goede komt.

Ik vraag klanten om vooraf te reserveren als ze op café willen komen kijken. Wel, KVO heeft nu al drie keer op maandagavond gespeeld, maar veel volk komt op zo’n vervelend uur niet Michael Saelens, uitbater supporterscafé Den As

En daarbij hebben de fans van KV Oostende veel reden tot klagen. Van de zeven competitiewedstrijden die tot dusver werden gespeeld, stonden er drie op maandagavond 20.45 uur gepland: thuis tegen Beerschot en uit in zowel Sint-Truiden als Genk. Een vierde zit er ook al aan te komen, met een uitwedstrijd tegen Waasland-Beveren op maandag 19 oktober.

“Het is werkelijk onhaalbaar om als supporter op maandagavond op verplaatsing te trekken naar pakweg Antwerpen, Limburg of Wallonië”, zegt Michael Saelens, voorzitter van 031. “Je moet al een (halve) dag verlof nemen om vervolgens omstreeks 16 uur de bus op te stappen. Uiteraard mogen supporters door de coronamaatregelen nog niet op verplaatsing trekken, maar we willen nu al anticiperen voor wanneer een versoepeling van de regels ingaat.” Michael, ook uitbater van supporterscafé Den As, trekt de lijn ook door naar voetbal kijken op café. “Ik vraag klanten om vooraf te reserveren als ze op café willen komen kijken. Wel, KVO heeft nu al drie keer op maandagavond gespeeld, maar veel volk komt op zo’n vervelend uur niet.”

Ook probleem op zaterdagnamiddag

Peter Van Nuffel, voorzitter van de supporterskoepel Kustboys, steunt de oproep om maandagavondvoetbal te schrappen. “Supportersclubs en hun lokalen halen maar liefst 70 procent van hun inkomsten uit busverplaatsingen. Als er amper supporters meegaan, betekent dit een financiële domper. De primaire beleving van een voetbalmatch ligt in het stadion, niet op televisie. Ook voetbal op zondag om 20.45 uur zou enkel maar moeten als het echt niet anders kan of wanneer het om een verplaatsing dichtbij gaat. Nieuw dit seizoen is voetbal om 16.15 uur op zaterdagnamiddag. Terwijl iedereen verkondigt dat voetbal een familiebelevenis moet zijn, is dit speeluur voor heel wat gezinnen moeilijk. Veel kinderen en jongeren spelen op zaterdagmiddag namelijk hun clubwedstrijden.”

De open brief heeft alvast geholpen, want er staat nieuw overleg gepland tussen de fans en Eleven Sports.