KVO-fans scharen zich massaal achter de club: alle tickets voor belangrijke match tegen Zulte-Waregem de deur uit Timmy Van Assche

20 februari 2020

18u51 0 Oostende Na een speciale ticketactie loopt de Versluys Arena zaterdagavond helemaal vol voor de belangrijke match tegen Zulte-Waregem.

KV Oostende beleeft niet meteen het beste seizoen uit de geschiedenis, maar dat betekent niet dat de fans de club in de steek laten. Sterker nog: alle kaarten voor de belangrijke wedstrijd tegen de Zuid-West-Vlamingen zijn de deur uit. Eerder lanceerde de club een speciale ticketactie, waarbij per abonnee twee gratis tickets weggeschonken werden.Er zijn wel nog enkele vip-tickets beschikbaar. “Wel wordt gevraagd dat ticket- of abonnementhouders, waarvan zeker is dat ze hun toegangsbewijs zaterdag niet zullen kunnen gebruiken, een seintje geven via ticketing@kvo.be. Zo kunnen we andere fans alsnog een plezier doen”, zegt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck.

De club heeft ook opgeroepen om positieve spandoeken en vlaggen mee te brengen. Zaterdag wordt ook 5 euro korting gegeven op de aankoop van een sjaal of vlag in de fanshop - kwestie van nog meer sfeer in de keet te brengen. KV Oostende roept ook alle supporters op om al om 19.30 uur in de tribunes post te vatten. Een dj zal dan voor opzwepende muziek zorgen. “Kortom: na enkele onrustige dagen draaien we bij KVO de knop om, zowel op als naast het veld, om het seizoen in schoonheid af te sluiten.”