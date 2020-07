KVO-fans kunnen straks op stelling van Michel Van den Brande matchen meepikken Timmy Van Assche

10 juli 2020

19u52 4 Oostende Of de resultaten straks meevallen, weten we pas binnen enkele weken. Maar KV Oostende weet nu alvast te stunten met een opvallend initiatief. Via stellingenbouwer Kontrimmo van de flamboyante zaakvoerder Michel Van den Brande kunnen supporters straks matchen volgen van op een tiental meter hoogte.

Wie er nog aan twijfelde: ja, er waait een nieuwe wind bij KV Oostende. De kustploeg wist eerder al een reeks mooie sponsors te strikken, maar pakt nu uit met een wel erg opvallende stunt. Binnenkort kunnen supporters matchen meepikken van op een stevige stelling tussen de D- en C-tribune, die boven de spionkop uitsteekt. Je hebt er een uitstekend zicht op het veld - het beste van allemaal? - en kan er met je eigen contactbubbel de match volgen met hapje en drankje. “De praktische kant van dit initiatief zullen we de komende tijd uitwerken, maar je mag het gerust als een VIP-arrangement voor onze fans beschouwen”, geeft persverantwoordelijke Bram Keirsebilck mee. “Eigenlijk zijn er twee platforms boven elkaar, waardoor er dus telkens twee groepen kunnen postvatten.” Of de plaatsen te koop en/of als onderdeel van een wedstrijd worden aangeboden, wordt dus verder uitgewerkt.

Hoe dan ook weet KVO de interesse aan te wakkeren in een geestig filmpje met in de hoofdrol Michel Van den Brande ‘himself’. In geheel eigen stijl kondigt hij de supporterstoren aan. In een geënsceneerde video komt een verontwaardigde Van den Brande ter plaatse, omdat er iemand al op de toren staat. “Waar staat die ‘klojo’?”, foetert de stellingenbouwer. Uiteindelijk blijkt die ‘klojo’ de nieuwe hoofdcoach van KVO te zijn, Alexander Blessin. Kijk en oordeel vooral zelf.