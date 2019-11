KVO-fans houden woord en drinken pintjes om club financieel te steunen Timmy Van Assche

10 november 2019

02u14 0 Oostende ‘Pinten drinken om KVO te redden.’ Zo luidde de ludieke actie die enkele fans op poten hebben gezet om hun favoriete voetbalclub te helpen, nu het financieel alle steun kan gebruiken. Ook de club zelf gaf het initiatief een duwtje in de rug.

Al ruim twee uur voor aanvang van de match van KV Oostende tegen Moeskroen gingen de poorten en dus ook de tapkranen open. Pintjes gingen wel héél vlot over de toonbank, al blijft het afwachten hoeveel extra geld de actie zal opleveren. “Toen we met de clubleiding weet hadden van de actie, besloten we om het stadion een uur eerder open te stellen voor het publiek”, zegt persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. “Dit evenement brengt iedereen die begaan is met de club dichter bij elkaar. Dat is belangrijk, zeker nu het sportief en financieel wat minder loopt. Dit is het moment om allemaal aan hetzelfde zeil te trekken. Dit initiatief toont ook hoe diep KVO in de harten van de supporters zit.” Voor de liefhebbers was er ook alcoholvrij bier. Dj’s zorgden dan weer voor extra sfeer. Helaas bleef een driepunter nipt uit, nadat Moeskroen in de blessuretijd een 2-2-gelijkspel lukte.