KVO-fans euforisch nu licentie binnen is: “Precies alsof we kampioen zijn geworden” Timmy Van Assche

11 mei 2020

18u16 1 Oostende En of de supporters van KV Oostende gelukkig zijn nu het BAS een proflicentie heeft toegekend. Daarmee komt een eind aan een soap die veel fans hartproblemen heeft bezorgd. “Dit brengt alle supporters dichter bij elkaar”, zegt Peter Van Nuffel, voorzitter van de supporterskoepel Kustboys. “Het behalen van de licentie is zonder twijfel de meest spannende gebeurtenis in de geschiedenis van KVO”, zucht clubambassadeur Martin Heylen.

Dit kalenderjaar stond het aan de kust bol van extrasportieve beslommeringen. De ‘grande final’ vond afgelopen weekend plaats, toen het Belgisch Arbitragehof voor de Sport moest beslissen over het al dan niet toekennen van een licentie aan KVO. Eerder had de Belgische voetbalbond al haar ‘njet’ gegeven. De laatste zitting vond vrijdag plaats en andere clubs die door het BAS werden behandeld, kregen vrij snel een antwoord. Maar Oostende moest geduldig zijn. Vrijdagavond en zaterdag bleef het stil. En ook zondag was er lang geen enkel bericht. Tot deze krant er omstreeks 21 uur als eerste mee uitpakte: KVO pakt haar licentie. Facebook en Twitter bulkten van de vreugdevolle posts en tweets. Eindelijk: de toekomst van de kustploeg is verzekerd.

Kampioen

“We hebben het gevoel dat we kampioen hebben gespeeld", slaakt ook Peter Van Nuffel een zucht van opluchting. “Dit heeft allemaal lang genoeg geduurd. Eigenlijk dachten we pas maandag nieuws te zullen krijgen, omdat het zondag wel heel lang stil bleef. Nu, onze procedure bij het BAS heeft wel een tijdje geduurd. Het geld dat nodig was om de kapitaalsverhoging door te voeren, stond op een geblokkeerde rekening en dat is op zich voldoende om groen licht te krijgen voor een licentie. Maar toch deden ze daar bij ons moeilijk over. Willen ze ons per se uit het profvoetbal? Zou het BAS, dat onder druk kwam te staan door eerder een licentie aan Moeskroen toe te kennen, zich tegenover ons toch laten gelden? Uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Bij de supporters heerst een grote euforie. En geef ze eens ongelijk. Door alle tegenslagen zijn er tal van supportersinitiatieven opgestart. Wel, dit komt de samenhorigheid binnen te club ten goede. (lacht) Sommige fans vragen al wanneer ze hun abonnement voor volgend seizoen kunnen kopen.”

Belangrijkste gebeurtenis

Reportagemaker Martin Heylen is ook clubambassadeur. Ook voor hem was het nagelbijten. “Het pakken van een licentie overstijgt alle sportieve belangen. Dit was zonder twijfel de belangrijkste en meest spannende gebeurtenis in de clubgeschiedenis. Vergeet heel even de Europese wedstrijd tegen Marseille, de kampioenenmatch in tweede klasse of de bekerfinale. Als we deze slag zouden verliezen, stonden we niet meer tussen namen als Club en Anderlecht, maar ook niet tussen Leuven of Beerschot. Zonder licentie zouden we naar de amateurklasse zijn gezakt. Als je een wedstrijd verliest, kan je je opwerken naar de volgende match. Dat was hier niet mogelijk. Ja, ook in de amateurklasse zou ik gaan kijken naar KVO, maar ik ben toch o zó opgelucht dat we die licentie hebben.”

Geviseerd

Ook bij de seniorenvereniging van KV Oostende deden ze een vreugdesprongetje. “De spanning was niet te houden”, reageert Jean-Pierre Janssens, voorzitter van Young Eldered People KVO Senioren. “We voldeden aan alle voorwaarden om een licentie te behalen en de club heeft in erg korte tijd het onmogelijke gedaan. Ach, er is zoveel onzin over KVO verteld. Dat we niet in eerste klasse horen, dat we niet levensvatbaar zijn. We werden zowaar geviseerd. Maar België heeft nu eenmaal slechts zes topclubs en twaalf kleinere ploegen, zoals Oostende, Beveren en Westerlo. Zondagavond begon ik echt te denken dat we zouden geslachtofferd worden door het BAS. Ik was zondagavond met clubsecretaris André Cattellion aan het bellen toen het nieuws bekend raakte. Ik plaatste meteen een bericht op de Facebook-pagina van onze seniorenvereniging. Wij tellen zowat 400 leden, hé, en ik wou al die mensen zo snel mogelijk inlichten. Ik trachtte al die tijd positief te blijven, ook bij de overnamegesprekken en toenadering tussen voorzitter Frank Dierckens en ex-praeses Marc Coucke. Coucke, met wie ik bevriend ben, stuurde me destijds een berichtje waarin hij stelde er alles aan te zullen doen om KVO in eerste te houden. Hij heeft met zijn bedrijf Alychlo (eigenaar van het stadion, red.) veel water in de wijn gedaan om tot een akkoord te komen. Wel, ik zal er alles aan doen om bij zijn volgende bezoek aan KVO Coucke waardig te laten ontvangen.”

En nu... voetballen!

Erevoorzitter Eddy Vergeylen behield naar eigen zeggen steeds een positief gevoel. “Ik stond nauw in contact met de clubleiding en had er goeie hoop in. Ik ben een heel gelukkig man. Het laatste onderhoud met het BAS van afgelopen vrijdag was positief en veelzeggend. Aan de club en het stadsbestuur van Oostende: chapeau. Alle betrokken partijen hebben toegevingen moeten doen, maar dat is nu allemaal geschiedenis. Of het nu Amerikanen of Chinezen zijn: KVO is gered en we kunnen terug denken aan voetbal.”