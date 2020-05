KVO eist 400.000 euro van naamsponsor Versluys nadat betaling voor afgelopen seizoen uitbleef Timmy Van Assche

29 mei 2020

17u11 0 Oostende Het zit er bovenarms op tussen KV Oostende en Versluys Bouwgroep, de sponsor die z’n naam verleent aan de Versluys Arena. De kustploeg stelt nog 400.000 euro tegoed te hebben voor de naamgeving aan het stadion van dit pas afgelopen seizoen.

Kort na de bouw van de nieuwe hoofdtribune werd een contract opgesteld waarbij Versluys per seizoen 400.000 euro betaalt om de naam aan het stadion te verbinden. Voor de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 werd er betaald, maar voor het pas afgelopen voetbalseizoen ontving KVO nog geen centen. Die betaling gebeurt trouwens per seizoen in vijf schijven. Volgens KVO waren de betalingen twee jaar lang correct, maar liep het voor dit seizoen spaak. Gesprekken tussen de club, de nieuwe eigenaar en Versluys leverden geen uitkomst op. Daarom wil KV Oostende met een dagvaarding via een deurwaarder 400.000 euro alsnog het geld ontvangen. Een bedrag dat voor de clubwerking overigens niet min is.

CEO Bart Versluys zelf was (nog) niet bereikbaar voor commentaar, maar gaf al aan dat er met de club geen getekende overeenkomst is. Toch maakt KVO zich evenwel sterk dat het op basis van mailverkeer, eerdere betalingen en een opgesteld contract toch een waterdicht dossier heeft.

De deal tussen Versluys en KVO over de naamgeving zou na komend seizoen aflopen. Het is maar zeer de vraag of de bouwpromotor ook wil betalen voor het seizoen 2020-2021. Er is al interesse van andere partijen om hun naam aan het stadion te verbinden. Een nieuwe sponsor kan pas gestrikt worden als het dispuut met Versluys is afgesloten.