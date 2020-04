KVO-boegbeelden lanceren geldinzameling voor club van hun hart: “We doen dit voor de fans, medewerkers, vrijwilligers en jeugdspelers” Timmy Van Assche

10 april 2020

10u58 11 Oostende KV Oostende vaart in financieel woelige wateren en daar willen ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani iets aan doen. Zij starten met een geldinzameling - of ‘cagnotte’ in het Frans, hun moedertaal - om KVO financieel een handje te helpen. Andere ex-spelers, zoals Canesin en Ovono, steunen het initiatief.

Berrier is nu hulptrainer aan zee, maar was er van 2013 tot 2018 actief op het middenveld. Ook zijn kompaan Sébastien Siani speelde voor KVO van 2013 tot 2018 bij de Kustboys. “Zowel Séba als ik beleefden sportieve hoogtepunten bij KV Oostende”, begint Franck Berrier. “Denk maar aan die fantastische verplaatsing naar Marseille, een moment dat ons altijd zal bijblijven. Nu het slecht gaat met de club (KVO zoekt een nieuwe geldschieter sinds het vertrek van voorzitter Marc Coucke, nvdr.) kunnen wij als ex-boegbeelden niet langs de zijlijn kunnen blijven staan.”

“Jeugd verdient beter”

Daar denkt Sébastien Siani hetzelfde over. “Ik wil sowieso nog terugkeren naar de club. Is het niet als speler, dan zeker als supporter. Ik zou het dan ook héél erg vinden, mocht de club teloorgaan. Dat verdienen de supporters, vele medewerkers, vrijwilligers en 600 jeugdspelers absoluut niet. Ik ben me ten zeerste bewust van de sociale rol die KVO speelt in de stad en het zou schrijnend zijn, mocht dit verdwijnen omwille van machtsspelletjes die nu worden gespeeld. Met deze geldinzamelingsactie willen we vooral een signaal geven waarbij ex-spelers, supporters, sponsors, Oostendenaars, sympathisanten allemaal aan één zeel trekken om deze club te helpen in moeilijke dagen. We kunnen met trots zeggen dat ook ex-spelers Fernando Canesin en Didier Ovono alvast hun duit in het zakje zullen doen.” Iedereen kan een bedrag naar keuze storten om de club een handje te helpen. “We beseffen dat zoiets in coronatijden niet evident is, maar we hopen toch om een aanzienlijke som in te verzamelen om de club een duwtje in de rug te geven.”

Beide boegbeelden beseffen best dat deze inzameling niet alles zal oplossen. “Maar het kan wél bijdragen tot de oplossing”, zegt Siani. “Draag je KVO in je hart en heb je wat geld langs de kant staan? Denk er dan toch eens over na om deze actie te steunen. Want KVO draait in de eerste plaats om mensen en om het sociaal bindweefsel in een stad. En dat mag niet verdwijnen.”

Praktisch

Het geld kan worden gestort via de beveiligde Franstalige www.leetchi.com/c/kvoostende. Daar klik je op ‘Je participe’ en dan kan je zelf je bedrag ingeven. Mocht het slecht aflopen met KVO, krijgen participanten hun geld terug of wordt het doorgestort naar een Oostends goed doel. Kent dit verhaal een positieve afloop, dan volgt er voor de deelnemers een leuke verrassing.