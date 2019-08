KV Oostende zet redders in de kijker tijdens match tegen Cercle Brugge Timmy Van Assche

02 augustus 2019

16u39 3 Oostende Kom ende zaterdag 3 augustus nodigt KV Oostende de strandredders uit om de derby tegen Cercle Brugge bij te wonen.

“De redders zijn onlosmakelijk verbonden met Oostende. Als enige kustploeg in eerste klasse zijn we daar enorm trots op”, zegt voorzitter Frank Dierckens. “Het is al een hete zomer geweest en de redders zorgen ervoor dat de toeristen en Oostendenaars veilig het water in kunnen. Vanuit KVO willen we hen met dit initiatief in de spotlights plaatsen. De hoofdredder zal samen met één van zijn redders ook de aftrap geven. En het zal een ‘speciale’ aftrap worden”, knipoogt de voorzitter. Ook hoofdredder Jonathan Devos zwaait de groene vlag over deze actie. “Ik geef toe dat ik nooit eerder in het vernieuwde stadion ben geweest. Voor mij persoonlijk wordt het dus al een hele ervaring. Maar we vinden het bovenal een mooi initiatief van KVO. Het is een ideale teambuilding voor ons hele reddersteam en na de stuntzege op Anderlecht hopen we dat KVO ook nu tegen de Brugse buren de volle buit op het droge kan trekken.”

Meer over KVO

sport

sportdiscipline

voetbal