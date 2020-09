KV Oostende toont zijn hart en wil stadion digitaal uitverkopen om kankerpatiëntje Thibault te steunen Timmy Van Assche

14 september 2020

12u45 0 Oostende Zaterdagmiddag speelt KV Oostende voor het eerst met publiek in de eigen Diaz Arena. Weliswaar een select kransje door alle coronamaatregelen, maar de club pakt uit met een speciale actie. Via Instagram wil KVO 5.000 supporters digitaal in het stadion krijgen om het jonge kankerpatiëntje Thibault (8) te steunen.

Ongeveer 3.000 fans zullen zaterdag om 16.15 uur in levende lijve de match tegen OH Leuven kunnen meemaken. De club wil het stadion ook digitaal uitverkopen en de jonge fan Thibault een hart onder de riem stoppen. Het pientere ventje vecht namelijk tegen lymfeklierkanker. Via Instagram creëert de club een opvallende actie aan de hand van een unieke tricolore KVO-filter onder de naam Team Thibault.

Foto op ledwall

In de app kan je een selfie nemen met de kleuren van KVO, het bijschrift #TeamKVOThibault en de club taggen via @kvoostende_official. Vervolgens verschijnt jouw foto tijdens de match tegen Leuven op de ledwall. KVO mikt op 5.000 digitale fans, want met de 3.000 fysiek aanwezige supporters haalt de Diaz Arena op die manier de maximumcapaciteit van 8.000 personen.

“Als elke KVO-fan hieraan deelneemt, samen met familie, vrienden en kennissen, moet dat aantal zeker haalbaar zijn”, zegt COO Thorsten Theys. “Deze actie sluit mooi aan bij de essentie van wat wij als club willen uitdragen. Er zijn goeie tijden en er zijn minder goede tijden, maar in groep en als team staan we sterk en kunnen we een verschil maken. Wij willen graag een verschil maken voor Thibault. Neem dus een selfie op Instagram en je verschijnt zaterdag op een speciale ‘Thibault-ledwall’.”

Flankspeler Jelle Bataille toont in een filmpje voor hoe je aan de actie kan deelnemen. Eerder al hadden de supporters van KVO een spandoek in het stadion opgehangen en een oproep gelanceerd om Thibault een kaartje te sturen.