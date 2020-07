KV Oostende stelt nieuwe wedstrijdoutfit én shirtsponsor voor: “We zitten opnieuw in een positieve vibe” Timmy Van Assche

03 juli 2020

19u06 0 Oostende KV Oostende heeft z'n nieuwe officiële wedstrijdshirt voorgesteld dat overwegend de rode kleur heeft. “Na twee seizoenen te spelen in gele shirts schakelen we opnieuw over naar de rode kleur, mét subtiele groen-gele kleurschakeringen”, benadrukt de club. Ook de nieuwe shirtsponsor is bekend.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het is smaakmaker Fashion Junior Sakala die het truitje mocht voorstellen. De voorbije twee seizoenen speelde KVO in een retro-uitrusting met gele shirts, rode broeken, groene kousen. Komend seizoen wordt rood de hoofdkleur. “We weten dat de clubkleuren belangrijk zijn en daarom krijgt het shirt ook groene en gele accenten", zegt Vincenzo Verhoeven, verantwoordelijke bij Decathlon, die met haar huismerk Kipsta de shirt levert.” Voor de prijs moet je het alvast niet laten om een truitje in huis te halen. Momenteel loopt een actie waarbij je het officiële wedstrijdshirt voor 49,50 euro in huis kan halen.

Stadionnaam

Met Star Casino pronkt er ook een nieuwe hoofdsponsor op de truitjes. “Vorig seizoen zorgde onze voorzitter Frank Dierckens met zijn eigen bedrijf Diaz nog zelf voor het hoofdsponsorschap, vandaag zijn we trots om de samenwerking met Star Casino te kunnen aankondigen”, geeft salesdirecteur Geert Vergauwe mee. “Het gokbedrijf ondertekende een contract voor één seizoen en we kijken alvast uit naar een vruchtbare samenwerking. Intussen zijn we achter de schermen druk bezig met het verlengen van onze bestaande sponsorshipdeals en er zijn enkele potentieel interessante pistes voor de stadionnaam.” Die laatste hoopt de club tegen het seizoensbegin aan te kondigen.

Nieuwe vibe

“Het is duidelijk dat KVO na een moeilijke periode opnieuw in een positieve vibe zit”, zo vult kersvers COO Thorsten Theys aan. “Zo kondigen we volgende week enkele leuke supportersinitiatieven aan. Maar eerst spelen we zaterdag als eerste club in België een wedstrijd mét publiek en ook daar zijn we trots op.” De komende oefenwedstrijden tegen Varsenare speelt KVO nog in een aangepaste trainingsuitrusting mét hoofdsponsor al op de borst.

Alle info: www.kvo.be.