KV Oostende scoort 4 keer in oefenmatch tegen Zwevezele Timmy Van Assche

08 oktober 2020

21u58 0 Oostende KVO heeft in een best aangename oefenpot KSKV Zwevezele uit tweede nationale geklopt met 4-2.

Coach Alexander Blessin liet onder andere Toby Sibbick en Nick Bätzner ritme opdoen. Met de Franse Senegalees Mamadou Thiam (ex-Barnsley) trad ook een contractloze testspeler aan. Zwevezele kwam halverwege op voorsprong na een kopbalgoal van Stijn De Smet. Thiam en Bätzner, die met een gelukje alleen op doel kon afstormen, keerden de situatie voor de rust nog om. Meteen na de pauze lukte een vrijstaande Timmermans de gelijkmaker. Ndicka - die na een individuele actie zijn schot zag afwijken - en Patoulidis alleen voor doel, sleepten de zege alsnog binnen in een desolate Diaz Arena. Noemenswaardig zijn ook de aardige prestaties van U18-speler Manuel Osifo centraal achterin en belofte Jorben Vanhulle, die eerst rechtsachter en dan in de spits speelde. Ook Nick Bätzner behoorde tot de betere spelers. Omdat Zwevezele zich niet onbetuigd liet, was het best een aangenaam partijtje. Toch zal coach Blessin niet helemaal tevreden zijn met het soms trage en slordige spel.

Goals: 20’ De Smet (0-1), 35’ Thiam (1-1), 45’ Bätzner (2-1), 50’ Timmermans (2-2), 62’ Ndicka (3-2), 78’ Patoulidis (4-2)

KV Oostende: Castro, Sibbick (Osifo), Ndicka (81’ Vandendriessche), Hendry (Tanghe) Marquet (D’Arpino), Vandendriessche (McGeehan), Hjulsager (Patoulidis), Bätzner, Boonen (Vanhulle), Kvasina, Thiam (62’ Sibbick)