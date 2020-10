KV Oostende schenkt vzw Car Stappie mooie cheque na succesvolle crowdfunding eerder dit jaar Timmy Van Assche

07 oktober 2020

17u39 1 Oostende De vzw Car Stappie mocht de aardige som van 1.000 euro in ontvangst nemen van Sébastien Siani en Franck Berrier. De twee ex-spelers hadden eerder dit voorjaar een crowdfunding voor KV Oostende opgestart.

Even terug naar april, toen een noodlijdend KV Oostende dringend nood had aan centen om haar voorbestaan te verzekeren. Ex-spelers Siani en Berrier zetten hun schouders onder een crowdfunding, gevolgd door een online veiling. Alle initiatieven leverden uiteindelijk exact 49.564 euro op dat netjes werd verdeeld onder de jeugdwerking (19.825 euro), supportersfederatie Kustboys (9.912 euro) en sociale projecten (19.825 euro). In het kader van dat laatste werd 1.000 euro geschonken aan de vzw Car Stappie, Centrum voor Ontwikkelings- en Gehoorstoornissen.

Al sinds 1976 begeleiden en behandelen ze peuters, kleuters, kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen. “We begeleiden permanent zo’n 200 kinderen. Zij blijven hier nooit slapen, maar zijn hier soms wel drie uren per dag aanwezig. Dat is intensief, zowel voor hen als voor ons begeleidingsteam, maar de resultaten bezorgen ons veel voldoening. Met het geld dat we van KVO krijgen, zullen we educatief en sportief speelgoed en materiaal aankopen. We zijn KVO zeer dankbaar hiervoor”, is algemeen directeur Bart Portier fier.

Hij kreeg de geldsom uit handen van Franck Berrier en Sébastien Siani, die het centrum ook bezochten. “Ik heb enorm veel bewondering voor mensen die met kinderen werken. (grapt) Ik weet hoe vermoeiend het is, want ik heb er zelf twee thuis zitten en mijn vrouw werkt ook in het onderwijs. Dit zijn dan nog eens kinderen met ontwikkelingsproblemen, wat nóg meer energie vergt.” Franck Berrier bevestigt: “Het was leerrijk om te vernemen hoe dit alles in z’n werk gaat. Ook ik heb kinderen en kan alleen maar bewondering hebben voor deze mensen. We zijn blij dat we hen een financieel handje kunnen helpen.”