KV Oostende overhandigt mooie cheque aan supportersfederatie Kustboys: “Ze hebben ons op een prachtige manier gesteund” Timmy Van Assche

22 juni 2020

18u18 0 Oostende Met bijna 10.000 euro heeft de vzw Kustboys, de officiële supportersfederatie van KV Oostende, een mooi bedrag in ontvangst mogen nemen. Het geld is afkomstig van de eerder opgezette crowdfunding en veilingacties.

Ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani enerzijds en supportersfederatie Kustboys anderzijds organiseerden in april en mei een crowdfunding en online veilingen om KVO een financieel duwtje in de rug te geven. Al deze acties leverden in totaal 49.564 euro op. Deze som werd verdeeld onder drie groepen: de jeugdwerking en sociale projecten kregen elk 40 procent, de supporterswerking 20 procent.

Nu overhandigde de club dus 9.912 euro aan de fankoepel Kustboys. “Dat is een heel mooie en welgekomen steun. Hiermee willen we de supportersbeleving in het stadion nóg verbeteren”, vertellen voorzitter Peter Van Nuffel en Franky Vancoillie. “Zo willen we een nieuwe ‘tifo’ (groot spandoek in de tribune, red.) laten maken en dat kost al gauw flink meer dan 1.000 euro. Bovendien investeren we ook in een zogenaamde ‘CO2 shooter’, een kanon achter het doel dat bij elk thuisdoelpunt zorgt voor een leuk visueel effect. Met het geld kunnen we ook supportersavonden organiseren, zoals het intussen bekende praatcafé, of bussen inlassen voor uitwedstrijden."

Voordelen om lid te worden

Kustboys heeft intussen meer dan vijfhonderd leden en dat aantal zit nog in stijgende lijn. Vorig jaar waren er zowat 340 leden. “Er zijn heel wat voordelen om lid te worden", haalt Van Nuffel aan. “Zo krijg je steevast 5 euro korting per busreis. Als je weet dat lidmaatschap slechts 10 euro kost, heb je dat dus snel terugverdiend.”

Bram Keirsebilck, persverantwoordelijke van KV Oostende: “De fans hebben ons de afgelopen maanden op een prachtige manier weten te steunen: individueel, vanuit de Kustboys en alle lokale afdelingen. Het is dan ook logisch dat er een stuk van de opbrengst van de initiatieven terug naar onze trouwe supporters gaat.”

Alle info: www.kustboys.be